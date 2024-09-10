У Польщі викрили диверсантів, які працювали на спецслужби Росії та Білорусі

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Фото: PAP

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив про викриття диверсантів, які діяли на замовлення Росії та Білорусі. Польські служби безпеки ліквідували групу зловмисників, які намагалися дізнатися інформацію, а згодом використати її для шантажу.

Про це повідомляє PAP.

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Міністр зазначив, що білоруські та російські служби в Польщі мали на меті здобуття інформації. Вони планували проникнути в кілька польських інституцій, зокрема на рівні місцевого самоврядування та державних компаній, що займаються питаннями безпеки.

Гавковський не назвав інституції, про які йдеться, але зазначив, що всі вони були поінформовані про небезпеки та ризики. Він зазначив, що диверсанти хотіли спричинити політичний, військовий та економічний параліч держави.

"Тривають оперативно-розшукові дії, але мету, яку ставили зловмисники, тобто проникнення, виманювання даних, а потім шантаж, припинено", — сказав міністр.