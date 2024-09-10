У Литві в Клайпеді з'явилася символіка російських окупантів — розпочато розслідування

У Литві на декількох об'єктах з'явилася символіка РФ, якою маркують військову техніку
10 вересня 2024 09:47
Окупант малює російську символіку на військовій техніці. Фото: росЗМІ
У литовському місті Клайпеді на декількох об'єктах з'явилася символіка російських окупантів, якою маркують військову техніку. Йдеться про літеру "Z".
Про це повідомляє LRT.
Читайте також:
Символ російської агресії у Литві
У Департаменті поліції розповіли, що повідомлення про появу російського символу надійшли між 9:00 і 15:00 в суботу, 8 вересня.
Літеру "Z" помітили на трьох автомобілях, вхідних дверях, стінах будинків, вікнах аптек, білбордах та церковному дзвоні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення громадського порядку.
Читайте Новини.LIVE!