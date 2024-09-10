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У Литві на декількох об'єктах з'явилася символіка РФ, якою маркують військову техніку

10 вересня 2024 09:47
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Литві в Клайпеді з'явилася символіка російських окупантів — розпочато розслідування
Окупант малює російську символіку на військовій техніці. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У литовському місті Клайпеді на декількох об'єктах з'явилася символіка російських окупантів, якою маркують військову техніку. Йдеться про літеру "Z".

Про це повідомляє LRT.

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У Департаменті поліції розповіли, що повідомлення про появу російського символу надійшли між 9:00 і 15:00 в суботу, 8 вересня.

Літеру "Z" помітили на трьох автомобілях, вхідних дверях, стінах будинків, вікнах аптек, білбордах та церковному дзвоні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення громадського порядку.

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