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Литва готується до нападу Росії — розробляє план масової евакуації

9 вересня 2024 15:38
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Литва організує евакуацію на випадок нападу Росії — деталі
Глава МВС Литви Агне Білотайте. Фото: BNS nuotr
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Литві до початку жовтня буде розроблено національний план масової евакуації. Такі заходи пов'язані з підготовкою до потенційного нападу Росії. 

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте у понеділок, 9 вересня, інформує телеканал LRT

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За її словами, зараз Литва повинна мати план евакуації населення національного масштабу та можливість його реалізації. 

"У кожного самоврядування є свій план евакуації, але очевидно, що ми повинні мати план національного масштабу і бути готовими до його реалізації", — сказала вона.

Урядовиця підкреслила, що через кібератаки безпека литовців стала пріоритетним питанням. На її думку, цивільний захист зараз актуальний, як ніколи. 

"Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних і дезінформаційних атак, а диверсії наша нова реальність. Важливо зазначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом", — пояснила посадовиця.

литва евакуація
Укриття в одній зі шкіл Литви. Джерело: D. Umbraso/LRT

Також, крім зміцнення цивільного захисту на національному рівні, було вирішено співпрацювати з іншими країнами Балтії, а також країни подадуть заявки на фінансування з боку ЄС

"Ми маємо координувати наші зусилля на регіональному та європейському рівні. Це дорого, але важливо об'єднати наші можливості та отримати підтримку від ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків, щоб краще зрозуміти загрози й посилити заходи захисту населення", — каже Білотайте.

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