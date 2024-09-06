Умєров зустрівся з міністрами оборони шістьох країн — що обговорили

Умєров зустрівся з міністрами оборони скандинавських і балтійських країн — про що говорили
У п'ятницю, 6 вересня міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з очільниками оборонних відомств Данії, Норвегії, Нідерландів, Латвії, Литви та Естонії. Зустріч відбулася на полях Рамштайну.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Подробиці зустрічі закордонних і українського міністрів оборони
За словами Умєрова, ключовою темою зустрічі стали нові можливості для спільного виробництва української зброї. Він звернувся до партнерів із закликом розширити співпрацю у цій сфері.
"Перший приклад вже продемонструвала Данія, профінансувавши пряму закупівлю українського обладнання через Міністерство оборони. Нам потрібно більше таких ініціатив для зміцнення нашої спільної обороноздатності", — наголосив міністр оборони України.
Також він зазначив, що в України є чимало технологій, які можуть стати основою для співпраці.
Що може посприяти співпраці України із закордонними партнерами:
- виробництво українських ракет;
- дрони різного призначення: розвідувальні, бойові, далекобійні;
- наземні роботизовані комплекси для підтримки операцій на полі бою;
- системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).
"Сподіваюсь на підтримку наших партнерів, щоб разом створювати нові можливості для захисту наших країн", — підсумував Умєров.
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