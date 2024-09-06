Умеров встретился с министрами обороны шести стран — что обсудили

Умеров встретился с министрами обороны скандинавских и балтийских стран — о чем говорили
В пятницу, 6 сентября, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главами оборонных ведомств Дании, Норвегии, Нидерландов, Латвии, Литвы и Эстонии. Встреча состоялась на полях Рамштайна.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Подробности встречи зарубежных и украинского министров обороны
По словам Умерова, ключевой темой встречи стали новые возможности совместного производства украинского оружия. Он обратился к партнерам с призывом расширить сотрудничество в этой сфере.
"Первый пример уже продемонстрировала Дания, профинансировав прямую закупку украинского оборудования через Министерство обороны. Нам нужно больше таких инициатив для укрепления нашей общей обороноспособности", — подчеркнул министр обороны Украины.
Также он отметил, что у Украины есть немало технологий, которые могут стать основой для сотрудничества.
Что может поспособствовать сотрудничеству Украины с зарубежными партнерами:
- производство украинских ракет;
- дроны разного назначения: разведывательные, боевые, дальнобойные;
- наземные роботизированные комплексы для поддержки операций в поле боя;
- системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Надеюсь на поддержку наших партнеров, чтобы вместе создавать новые возможности для защиты наших стран", — подытожил Умеров.
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