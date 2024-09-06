Умеров встретился с министрами обороны шести стран — что обсудили

Встреча министров обороны. Фото: Министерство обороны Украины

В пятницу, 6 сентября, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главами оборонных ведомств Дании, Норвегии, Нидерландов, Латвии, Литвы и Эстонии. Встреча состоялась на полях Рамштайна.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Скриншот сообщения Министерства обороны Украины

Подробности встречи зарубежных и украинского министров обороны

Встреча Умерова с министрами обороны других стран. Фото: Министерство обороны Украины

По словам Умерова, ключевой темой встречи стали новые возможности совместного производства украинского оружия. Он обратился к партнерам с призывом расширить сотрудничество в этой сфере.

"Первый пример уже продемонстрировала Дания, профинансировав прямую закупку украинского оборудования через Министерство обороны. Нам нужно больше таких инициатив для укрепления нашей общей обороноспособности", — подчеркнул министр обороны Украины.

Встреча министров обороны. Фото: Министерство обороны Украины

Также он отметил, что у Украины есть немало технологий, которые могут стать основой для сотрудничества.

Что может поспособствовать сотрудничеству Украины с зарубежными партнерами:

производство украинских ракет;

дроны разного назначения: разведывательные, боевые, дальнобойные;

наземные роботизированные комплексы для поддержки операций в поле боя;

системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Надеюсь на поддержку наших партнеров, чтобы вместе создавать новые возможности для защиты наших стран", — подытожил Умеров.