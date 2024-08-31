Эстония призывает снять ограничения на использование Украиной западного оружия

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: Henri-Kristian Kirsip, Ekspress Meedia

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал дать Украине возможность использовать все предоставленные системы вооружения, ракеты и боеприпасы для ударов по территории России. Он также подчеркнул важность расширения учений для украинских военных.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в преддверии неформальной встречи руководителей Минобороны в Брюсселе, пишет 24 Канал.

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Министр обороны Эстонии призвал снять ограничения на использование западного оружия Украиной, включая возможность нанесения ударов по территории России. Он отметил, что украинская армия, проявившая мужество в операции на Курщине , "воюет только одной рукой" из-за этих ограничений.

"Украина должна иметь все возможности. Нельзя выходить на боксерский ринг с одной рукой. Потому что, когда твой соперник использует и перчатки, и обе руки, очень трудно боксировать только одной рукой", — отметил Певкур.

Он также подчеркнул важность расширения учений для украинских военных и призвал Венгрию разблокировать транши из Европейского фонда мира.

По словам Певкура, Россия будет давить на Украину осенью перед вторым Саммитом мира, чтобы разрушить украинскую инфраструктуру. Поэтому ЕС хочет увеличить масштабы тренировки украинских военных.

"Европейский фонд мира — это даже не о деньгах для Украины, это деньги европейских налогоплательщиков. Не понимаю этой блокировки и очень надеюсь, что во время этого президентства они отменят ее", — сказал министр.