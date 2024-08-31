Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: Henri-Kristian Kirsip, Ekspress Meedia

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав дати Україні можливість використовувати всі надані системи озброєння, ракети та боєприпаси задля ударів по території Росії. Він також підкреслив важливість розширення навчань для українських військових.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур напередодні неформальної зустрічі очільників Міноборони у Брюсселі, пише 24 Канал.

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Естонія закликає зняти обмеження на використання Україною західної зброї

Міністр оборони Естонії закликав зняти обмеження на використання західної зброї Україною, включно з можливістю нанесення ударів по території Росії. Він зазначив, що українська армія, яка проявила мужність у операції на Курщині, наразі "воює лише однією рукою" через ці обмеження.

"Україна повинна мати всі можливості. Не можна виходити на боксерський ринг з однією рукою. Тому що коли твій суперник використовує і рукавички, і обидві руки, дуже важко боксувати тільки однією рукою", — зазначив Певкур.

Він також підкреслив важливість розширення навчань для українських військових та закликав Угорщину розблокувати транші з Європейського фонду миру.

За словами Певкура, Росія буде тиснути на Україну восени, перед другим Самітом миру, аби зруйнувати українську інфраструктуру. Через це ЄС хоче збільшити масштаби тренування українських військових.

"Європейський фонд миру — це навіть не про гроші для України, це гроші європейських платників податків. Не розумію цього блокування і дуже сподіваюся, що під час цього президентства вони скасують його", — міністр.