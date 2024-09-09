Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Литва готовится к нападению России — разрабатывает план массовой эвакуации arrow

Литва готовится к нападению России — разрабатывает план массовой эвакуации

9 сентября 2024 15:38
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Литва организует эвакуацию на случай нападения России — детали
Глава МВД Литвы Агне Билотайте. Фото: BNS nuotr
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Литве к началу октября будет разработан национальный план массовой эвакуации. Такие мероприятия связаны с подготовкой к потенциальному нападению России.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в понедельник, 9 сентября, информирует телеканал LRT.

Читайте также:

Литва подготовит эвакуацию на случай нападения России

По ее словам, сейчас у Литвы должна быть план эвакуации населения национального масштаба и возможность его реализации.

"У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации", — сказала она.

Чиновница подчеркнула, что из-за кибератаки безопасность литовцев стала приоритетным вопросом. По ее мнению, гражданская защита сейчас актуальна, как никогда.

"Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом", — пояснила чиновник.

литва эвакуация
Укрытие в одной из школ Литвы. Источник: D. Umbraso/LRT

Кроме укрепления гражданской защиты на национальном уровне, было решено сотрудничать с другими странами Балтии, а также страны подадут заявки на финансирование со стороны ЕС.

"Мы должны координировать наши усилия на региональном и европейском уровне. Это дорого, но важно объединить наши возможности и получить поддержку от ЕС. Мы призываем провести оценку рисков, чтобы лучше понять угрозы и усилить меры по защите населения", — говорит Билотайте.

Также важные новости дня по теме:

МВД война Литва эвакуация люди Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:04 Безопасный период продлится недолго — прогноз магнитных бурь на сегодня

16:04 Пожар на ЗАЭС — эксперт по ядерной энергетике сделал вывод

15:53 Афера столетия — одессит продавал несуществующие должности в СБУ и полиции

15:38 Литва готовится к нападению России — разрабатывает план массовой эвакуации

15:28 Оформлял справки для уклонистов — на Львовщине задержали таможенного инспектора

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

15:14 В Одессе придумали, как пережить блэкауты — но не этой зимой

15:11 В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции — детей госпитализировали

14:56 В Киевской области почти 400 спасателей ликвидируют пожар на открытой территории

16:04 Безопасный период продлится недолго — прогноз магнитных бурь на сегодня

16:04 Пожар на ЗАЭС — эксперт по ядерной энергетике сделал вывод

15:53 Афера столетия — одессит продавал несуществующие должности в СБУ и полиции

15:38 Литва готовится к нападению России — разрабатывает план массовой эвакуации

15:28 Оформлял справки для уклонистов — на Львовщине задержали таможенного инспектора

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

15:14 В Одессе придумали, как пережить блэкауты — но не этой зимой

15:11 В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции — детей госпитализировали

14:56 В Киевской области почти 400 спасателей ликвидируют пожар на открытой территории

14:55 Россия использует химическое оружие на фронте — в Генштабе назвали количество случаев

14:52 В Виннице сиделка планировала отравить пенсионерку — подозреваемую задержали

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Text

12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

Text

08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2024
Text

21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

Text

17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит