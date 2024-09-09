Литва организует эвакуацию на случай нападения России — детали

Глава МВД Литвы Агне Билотайте. Фото: BNS nuotr

В Литве к началу октября будет разработан национальный план массовой эвакуации. Такие мероприятия связаны с подготовкой к потенциальному нападению России.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в понедельник, 9 сентября, информирует телеканал LRT.

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По ее словам, сейчас у Литвы должна быть план эвакуации населения национального масштаба и возможность его реализации.

"У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации", — сказала она.

Чиновница подчеркнула, что из-за кибератаки безопасность литовцев стала приоритетным вопросом. По ее мнению, гражданская защита сейчас актуальна, как никогда.

"Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом", — пояснила чиновник.

Укрытие в одной из школ Литвы. Источник: D. Umbraso/LRT

Кроме укрепления гражданской защиты на национальном уровне, было решено сотрудничать с другими странами Балтии, а также страны подадут заявки на финансирование со стороны ЕС.

"Мы должны координировать наши усилия на региональном и европейском уровне. Это дорого, но важно объединить наши возможности и получить поддержку от ЕС. Мы призываем провести оценку рисков, чтобы лучше понять угрозы и усилить меры по защите населения", — говорит Билотайте.