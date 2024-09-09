Литва организует эвакуацию на случай нападения России — детали

Литва готовится к нападению России — разрабатывает план массовой эвакуации
В Литве к началу октября будет разработан национальный план массовой эвакуации. Такие мероприятия связаны с подготовкой к потенциальному нападению России.
Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в понедельник, 9 сентября, информирует телеканал LRT.
Литва подготовит эвакуацию на случай нападения России
По ее словам, сейчас у Литвы должна быть план эвакуации населения национального масштаба и возможность его реализации.
"У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации", — сказала она.
Чиновница подчеркнула, что из-за кибератаки безопасность литовцев стала приоритетным вопросом. По ее мнению, гражданская защита сейчас актуальна, как никогда.
"Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом", — пояснила чиновник.
Кроме укрепления гражданской защиты на национальном уровне, было решено сотрудничать с другими странами Балтии, а также страны подадут заявки на финансирование со стороны ЕС.
"Мы должны координировать наши усилия на региональном и европейском уровне. Это дорого, но важно объединить наши возможности и получить поддержку от ЕС. Мы призываем провести оценку рисков, чтобы лучше понять угрозы и усилить меры по защите населения", — говорит Билотайте.
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