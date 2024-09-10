В Литве в Клайпеде появилась символика российских оккупантов — начато расследование

В Литве на нескольких объектах появилась символика РФ, которой маркируют военную технику
10 сентября 2024 09:47
Оккупант рисует российскую символику на военной технике. Фото: росСМИ
В литовском городе Клайпеде на нескольких объектах появилась символика российских оккупантов, которой маркируют военную технику. Речь идет о букве "Z".
Об этом сообщает LRT.
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В Департаменте полиции рассказали, что сообщения о появлении российского символа поступили между 9:00 и 15:00 в субботу, 8 сентября.
Буква "Z" была замечена на трех автомобилях, входных дверях, стенах домов, окнах аптек, биллбордах и церковном колоколе.
Начато досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.
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