Генерал Финляндии предупредил о новых угрозах для Европы со стороны России

Командующий силами обороны Финляндии генерал Янне Яаккола. Фото: YLE

Командующий силами обороны Финляндии генерал Янне Яаккола заявил о новых угрозах для Европы со стороны России. По его словам, Москву ничто не удержит от использования военной силы.

Об этом Янне Яаккола сказал на открытии курсов по обороне, передает Yle.

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Яаккола говорит, что в последние месяцы в Финляндии несколько утихло беспокойство относительно возможного расширения войны, которую ведет Россия против Украины. Однако исключать возможность эскалации не стоит.

Командующий силами обороны Финляндии подчеркнул, что у Кремля нет сдерживающих факторов для использования военной силы и широкомасштабного влияния. Однако пока для страны Москва не представляет военной угрозы.

Генерал отметил, что Финляндия сделала выводы из российского нападения на Украину и должна никогда не оказаться в подобной оборонительной ситуации. Он подчеркнул, что после почти трех лет боевых действий ресурсы Киева для противодействия российским атакам уменьшаются, тогда как Москва продолжает игнорировать свои потери как в людях, так и в технике.

По словам Яаккола, еще один ключевой урок войны состоит в том, что российские оккупанты пытаются влиять на украинское население и инфраструктуру.

"Фактором, который быстро меняет стратегическую культуру, является внешний шок. Требования России по архитектуре европейской безопасности и нападение на Украину стали таким шоком для Финляндии, вызвав наибольшие изменения в нашей обороне со времен Второй мировой войны", — добавил он.