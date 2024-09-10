Генерал Фінляндії попередив про нові загрози для Європи з боку Росії

Командувач сил оборони Фінляндії генерал Янне Яаккола. Фото: YLE

Командувач сил оборони Фінляндії генерал Янне Яаккола заявив про нові загрози для Європи з боку Росії. За його словами, Москву ніщо не утримає від використання воєнної сили.

Про це Янне Яаккола сказав на відкритті курсів з оборони, передає Yle.

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Яаккола каже, що останніми місяцями у Фінляндії дещо вщухло занепокоєння щодо можливого розширення війни, яку веде Росія проти України. Однак виключати можливість ескалації не варто.

Командувач сил оборони Фінляндії наголосив, що у Кремля немає стримувальних факторів для використання військової сили та широкомасштабного впливу. Однак наразі для країни Москва не становить військової загрози.

Генерал зазначив, що Фінляндія зробила висновки з російського нападу на Україну і повинна ніколи не опинитися в подібній оборонній ситуації. Він підкреслив, що після майже трьох років бойових дій ресурси Києва для протидії російським атакам зменшуються, тоді як Москва продовжує ігнорувати свої втрати як у людях, так і в техніці.

За словами Яаккола, ще один ключовий урок війни полягає у тому, що російські окупанти намагаються впливати на українське населення та інфраструктуру.

"Фактором, який швидко змінює стратегічну культуру, є зовнішній шок. Вимоги Росії щодо архітектури європейської безпеки та напад на Україну стали таким шоком для Фінляндії, викликавши найбільші зміни у нашій обороні з часів Другої світової війни", — додав він.