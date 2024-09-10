В Польше разоблачили диверсантов, которые работали на спецслужбы России и Беларуси

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. Фото: PAP

Вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил о разоблачении диверсантов, действовавших по заказу России и Беларуси. Польские службы безопасности ликвидировали группу злоумышленников, пытавшихся узнать информацию, а затем использовать ее для шантажа.

Об этом сообщает PAP.

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Министр отметил, что белорусские и российские службы в Польше преследовали цель получения информации. Они планировали проникнуть в несколько польских институтов, в том числе на уровне местного самоуправления и государственных компаний, занимающихся вопросами безопасности.

Гавковский не назвал институции, о которых идет речь, но отметил, что все они были информированы об опасностях и рисках. Он отметил, что диверсанты хотели вызвать политический, военный и экономический паралич государства.

"Продолжаются оперативно-розыскные действия, но цель, которую ставили злоумышленники, то есть проникновение, выманивание данных, а затем шантаж, прекращена", — сказал министр.