Польща запустила кампанію в соцмережах для боротьби з російською дезінформацією

Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels

У Польщі проводять кампанію в соцмережах проти дезінформації, яку поширюють росіяни. Генштаб країни хоче показати громадянам, як не піддаватися маніпуляції Кремля.

Про це повідомляє Генштаб Польщі.

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Вероніка Мільчарчик з відділу комунікацій Генштабу Польщі зазначила, що чим більше громадяни знають про інструменти, які використовують росіяни, тим важче ввести в оману.

"Ми не хочемо лякати, нам важливе вибудування імунітету. Це можна порівняти з прийомом вітамінів восени, щоб не захворіти взимку. Нам потрібно запобігти, а не лікувати наслідки", — наголосила вона.

Генеральний штаб просуває концепцію громадянської контррозвідки, яка ґрунтується на переконанні, що кожен громадянин Польщі може зробити свій вклад у зміцнення національної безпеки.