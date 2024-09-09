Польша запустила кампанию в соцсетях для борьбы с российской дезинформацией

В Польше проводят кампанию против дезинформации, которую распространяют россияне
В Польше проводят кампанию в соцсетях против дезинформации, распространяемой россиянами. Генштаб страны хочет показать гражданам, как не поддаваться манипуляции Кремля.
Об этом сообщает Генштаб Польши.
Работа против дезинформации России
Вероника Мильчарчик из отдела коммуникаций Генштаба Польши отметила, что чем больше граждан знают об инструментах, которые используют россияне, тем труднее ввести в заблуждение.
"Мы не хотим пугать, нам важно выстраивание иммунитета. Это можно сравнить с приемом витаминов осенью, чтобы не заболеть зимой. Нам нужно предотвратить, а не лечить последствия", — подчеркнула она.
Генеральный штаб продвигает концепцию гражданской контрразведки, основанную на убеждении, что каждый гражданин Польши может внести свой вклад в укрепление национальной безопасности.
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