Польша запустила кампанию в соцсетях для борьбы с российской дезинформацией

Мужчина работает за компьютером. Фото: Pexels

В Польше проводят кампанию в соцсетях против дезинформации, распространяемой россиянами. Генштаб страны хочет показать гражданам, как не поддаваться манипуляции Кремля.

Об этом сообщает Генштаб Польши.

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Вероника Мильчарчик из отдела коммуникаций Генштаба Польши отметила, что чем больше граждан знают об инструментах, которые используют россияне, тем труднее ввести в заблуждение.

"Мы не хотим пугать, нам важно выстраивание иммунитета. Это можно сравнить с приемом витаминов осенью, чтобы не заболеть зимой. Нам нужно предотвратить, а не лечить последствия", — подчеркнула она.

Генеральный штаб продвигает концепцию гражданской контрразведки, основанную на убеждении, что каждый гражданин Польши может внести свой вклад в укрепление национальной безопасности.