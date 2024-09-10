Іран передав балістичні ракети Росії — реакція Білого дому

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вашингтон поки не підтвердив офіційно передачу балістичних ракет Іраном до Росії. Однак у Білому домі наголосили, що такі ракети мають серйозну загрозу для України.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час свого брифінгу.

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Кірбі заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що передача балістичних ракет Ірану Росії дійсно відбулася.

Водночас він наголосив, що будь-які подібні постачання таких технологій серйозно вплине на безпеку України та являє собою серйозну загрозу.

"Це не тільки матиме згубний вплив на здатність українців продовжувати оборонятися, а й так само віщує згубні наслідки для Близького Сходу", — сказав Кірбі.

За його словами, Іран удосконалює свою програму балістичних ракет і хотів би виграти від якогось партнерства з Росією покращення їхніх можливостей у регіоні. І це дуже небезпечно, з огляду на їхню дестабілізуючу діяльність.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Іран домовився з Росією на постачання ракет малої дальності Fateh-360. Є інформація, що Іран уже надав РФ 200 таких ракет.

Незадовго іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив передачу Росії балістичних ракет. Однак влада країни намагається це заперечувати.

Водночас у ЄС заявили, що його союзники поділилися "достовірними" розвідувальними даними про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети, що відкидається Тегераном, але прямо не заперечується Кремлем.

"Ми вивчаємо це питання разом з нашими державами-членами, і якщо воно підтвердиться, то ця поставка стане суттєвою матеріальною ескалацією підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України", — заявив речник ЄС Пітер Стано.

Після цього МЗС 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара, щоб "у жорсткій формі" попередити про наслідки поставок зброї до Росії.