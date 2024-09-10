Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Передача балістичних ракет Ірану в Росію — як відреагували в Білому домі arrow

Передача балістичних ракет Ірану в Росію — як відреагували в Білому домі

10 вересня 2024 11:35
Катерина Османська - Редактор
Іран передав балістичні ракети Росії — реакція Білого дому
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Катерина Османська - Редактор

Вашингтон поки не підтвердив офіційно передачу балістичних ракет Іраном до Росії. Однак у Білому домі наголосили, що такі ракети мають серйозну загрозу для України.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час свого брифінгу. 

Читайте також:

Реакція Білого дому на ймовірну передачу іранських ракет Росії

Кірбі заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що передача балістичних ракет Ірану Росії дійсно відбулася. 

Водночас він наголосив, що будь-які подібні постачання таких технологій серйозно вплине на безпеку України та являє собою серйозну загрозу. 

"Це не тільки матиме згубний вплив на здатність українців продовжувати оборонятися, а й так само віщує згубні наслідки для Близького Сходу", — сказав Кірбі. 

За його словами, Іран удосконалює свою програму балістичних ракет і хотів би виграти від якогось партнерства з Росією покращення їхніх можливостей у регіоні. І це дуже небезпечно, з огляду на їхню дестабілізуючу діяльність.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Іран домовився з Росією на постачання ракет малої дальності Fateh-360. Є інформація, що Іран уже надав РФ 200 таких ракет. 

Незадовго іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив передачу Росії балістичних ракет. Однак влада країни намагається це заперечувати.

Водночас у ЄС заявили, що його союзники поділилися "достовірними" розвідувальними даними про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети, що відкидається Тегераном, але прямо не заперечується Кремлем. 

"Ми вивчаємо це питання разом з нашими державами-членами, і якщо воно підтвердиться, то ця поставка стане суттєвою матеріальною ескалацією підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України", — заявив речник ЄС Пітер Стано.

Після цього МЗС 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара, щоб "у жорсткій формі" попередити про наслідки поставок зброї до Росії.

Також важливі новини дня по темі:

США Іран Білий дім ракети Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:27 У Пентагоні заявили, що росіянам не вдається захопити Покровськ

13:26 На Вінниччині чоловік не з'явився до ТЦК після двох повісток — як його покарали

13:23 Попит на валюту — скільки українці купили доларів та євро у серпні

13:21 Терехов назвав кількість першокласників, які навчаються офлайн у Харкові

13:09 Нічна атака на енергосистему України — в Міненерго розповіли про наслідки

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

13:04 Екскомандир Азову Жорін відреагував на скандал через побиття військового у Смілі

13:00 В Естонії скасували допомогу низці українців — деталі

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

12:58 Дев'ять років за хабар прикордонниці — на Одещині перекрили канал виїзду ухилянтів

12:56 Прикордонники затримали іноземця, який у потязі приклеїв до спини наркотики

13:27 У Пентагоні заявили, що росіянам не вдається захопити Покровськ

13:26 На Вінниччині чоловік не з'явився до ТЦК після двох повісток — як його покарали

13:23 Попит на валюту — скільки українці купили доларів та євро у серпні

13:21 Терехов назвав кількість першокласників, які навчаються офлайн у Харкові

13:09 Нічна атака на енергосистему України — в Міненерго розповіли про наслідки

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

13:04 Екскомандир Азову Жорін відреагував на скандал через побиття військового у Смілі

13:00 В Естонії скасували допомогу низці українців — деталі

12:58 Дев'ять років за хабар прикордонниці — на Одещині перекрили канал виїзду ухилянтів

12:56 Прикордонники затримали іноземця, який у потязі приклеїв до спини наркотики

12:56 У "Дії" стали доступними нові документи — деталі від Мінцифри

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

9 вересня 2024

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже