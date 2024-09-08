Росія може використовувати іранські ракети Fateh-360 для ударів по енергоінфраструктурі України

Іранська ракетна установка Fateh-360. Фото: Вікіпедія

Іран домовився з Росією на постачання ракет малої дальності Fateh-360. Є інформація, що Іран вже надав РФ 200 таких ракет.

Така інформація міститься в черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Ця іранська тактична балістична ракета малої дальності із супутниковим керуванням була розроблена у 2022 році. Радіус її дії від 30 до 120 км, а бойова частина може складати 150 кг.

Головна небезпека в тому, що Fateh-360 може летіти зі швидкістю 3 Маха (1020 м/с). Після запуску ракета підключається до супутників для більш точного наведення, а при заході на ціль розвиває швидкістю до 1361 м/с.

Аналітики ISW посилаючись на джерело з української військової розвідки зазначають, що 4 вересня російське судно доставило ракети Fateh-360 у нерозкритий порт у Каспійському морі.

На думку фахівців Інституту вивчення війни, ці ракети РФ буде використовувати для ураження енергетичної та цивільної інфраструктури України.