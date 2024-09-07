В ISW з'ясували, чим Росія заплатила Ірану за ракети

В ISW з'ясували, чим Росія розрахувалася з Іраном за передачу ракет "Зульфікар"
Росія могла розрахуватися з Іраном за передачу балістичних ракет "Зульфікар" партією важких винищувачів Су-35. Водночас Тегеран потребує від Москви економічної підтримки країни та допомогу у модернізації наступних ракетних програм.
Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).
Іран за передачу ракет отримав від Росії літаки
Аналітики наголошують, що цей обмін міг статися на тлі розширення Москвою та Тегераном свого співробітництва після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
"Іран досі прагне отримати економічну і військову вигоду від свого партнерства з Росією та шукав гроші для своєї "хворої" економіки в обмін на продаж зброї Кремлю", — кажуть в ISW.
Крім того, Іран також намагався придбати російські винищувачі Су-35, про що могла бути домовленість під час зустрічі аятоли Алі Хаменеї та ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу цьогоріч у серпні.
Також Тегеран в обмін на ракети, міг просити у Росії підтримки модернізації своїх кіберпотужностей та ракетно-космічних програм в рамках розширеної військової співпраці.
Читайте Новини.LIVE!