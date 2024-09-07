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В ISW з'ясували, чим Росія розрахувалася з Іраном за передачу ракет "Зульфікар"

7 вересня 2024 17:23
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
В ISW з'ясували, чим Росія заплатила Ірану за ракети
Підготовка ракети "Зульфікар" до пуску. Ілюстративне фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Росія могла розрахуватися з Іраном за передачу балістичних ракет "Зульфікар" партією важких винищувачів Су-35. Водночас Тегеран потребує від Москви економічної підтримки країни та допомогу  у модернізації наступних ракетних програм.

Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики наголошують, що цей обмін міг статися на тлі  розширення Москвою та Тегераном свого співробітництва після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. 

"Іран досі прагне отримати економічну і військову вигоду від свого партнерства з Росією та шукав гроші для своєї "хворої" економіки в обмін на продаж зброї Кремлю", — кажуть в ISW.

Крім того, Іран також намагався придбати російські винищувачі Су-35, про що могла бути домовленість під час зустрічі аятоли Алі Хаменеї та ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу цьогоріч у серпні.

Також Тегеран в обмін на ракети, міг просити у Росії підтримки модернізації своїх кіберпотужностей та ракетно-космічних програм в рамках розширеної військової співпраці.

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