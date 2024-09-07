В ISW выяснили, чем Россия заплатила Ирану за ракеты

Подготовка ракеты "Зульфикар" к пуску. Иллюстративное фото: скриншот

Россия могла рассчитаться с Ираном за передачу баллистических ракет "Зульфикар" партией тяжелых истребителей Су-35. В то же время, Тегеран требует от Москвы экономической поддержки страны и помощи в модернизации последующих ракетных программ.

Об этом информирует американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что этот обмен мог произойти на фоне расширения Москвой и Тегераном своего сотрудничества после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Иран до сих пор стремится извлечь экономическую и военную выгоду от своего партнерства с Россией и искал деньги для своей "больной" экономики в обмен на продажу оружия Кремлю", — говорят в ISW.

Кроме того, Иран также пытался приобрести российские истребители Су-35, о чем могла быть договоренность во время встречи аятоллы Али Хаменеи и экс-министра обороны России Сергея Шойгу в августе этого года.

Также Тегеран в обмен на ракеты мог просить у России поддержки модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ в рамках расширенного военного сотрудничества.