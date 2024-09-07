В ISW выяснили, чем Россия заплатила Ирану за ракеты

В ISW выяснили, чем Россия рассчиталась с Ираном за передачу ракет "Зульфикар"
Россия могла рассчитаться с Ираном за передачу баллистических ракет "Зульфикар" партией тяжелых истребителей Су-35. В то же время, Тегеран требует от Москвы экономической поддержки страны и помощи в модернизации последующих ракетных программ.
Об этом информирует американский Институт изучения войны (ISW).
Иран за передачу ракет получил от России самолеты
Аналитики отмечают, что этот обмен мог произойти на фоне расширения Москвой и Тегераном своего сотрудничества после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
"Иран до сих пор стремится извлечь экономическую и военную выгоду от своего партнерства с Россией и искал деньги для своей "больной" экономики в обмен на продажу оружия Кремлю", — говорят в ISW.
Кроме того, Иран также пытался приобрести российские истребители Су-35, о чем могла быть договоренность во время встречи аятоллы Али Хаменеи и экс-министра обороны России Сергея Шойгу в августе этого года.
Также Тегеран в обмен на ракеты мог просить у России поддержки модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ в рамках расширенного военного сотрудничества.
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