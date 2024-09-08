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РФ получила от Ирана 200 ракет Fateh-360 — чем они угрожают Украине

8 сентября 2024 06:53
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Россия может использовать иранские ракеты Fateh-360 для ударов по энерго инфраструктуре Украины
Иранская ракетная установка Fateh-360 Фото: Википедия
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Иран договорился с Россией на поставку ракет малой дальности Fateh-360. Есть информация, что Иран уже предоставил РФ 200 таких ракет.

Такая информация содержится в следующем отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Эта иранская тактическая баллистическая ракета малой дальности со спутниковым управлением была разработана в 2022 году. Радиус ее действия составляет от 30 до 120 км, а боевая часть может составлять 150 кг.

Главная опасность в том, что Fateh-360 может лететь со скоростью 3 Маха (1020 м/с). После запуска ракета подключается к спутникам для более точной наводки, а при заходе на цель развивает скоростью до 1361 м/с.

Аналитики ISW, ссылаясь на источник из украинской военной разведки, отмечают, что 4 сентября российское судно доставило ракеты Fateh-360 в неназванный порт в Каспийском море.

По мнению специалистов Института изучения войны, эти ракеты РФ будут использоваться для поражения энергетической и гражданской инфраструктуры Украины.

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