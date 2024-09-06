Канцлер Австрии предложил провести переговоры Украины и России в своей стране

Канцлер Австрии Карл Негаммер. Фото: Reuters

Канцлер Австрии Карл Негаммер выразил мнение о необходимости проведения переговоров между Россией и Украиной "без предварительных условий". Он предложил Австрию как место для их проведения.

Об этом он сообщил в своем сообщении в соцсети X в четверг, 5 сентября.

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Негаммер отреагировал на недавнее заявление президента России Владимира Путина о готовности вести переговоры с Украиной на основе соглашений, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Канцлер подчеркнул, что переговоры должны проходить "без предварительных условий и на уровне глаз".

Он также отметил, что Австрия как страна, где расположена штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), готова стать площадкой для этих переговоров.

"Австрия будет готова поддержать справедливый и продолжительный мир, основанный на международном праве, и служить площадкой для переговоров в качестве резиденции ОБСЕ", — отметил канцлер.