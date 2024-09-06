Канцлер Австрії запропонував провести переговори України та Росії у своїй країні

Канцлер Австрії Карл Негаммер. Фото: Reuters

Канцлер Австрії Карл Негаммер висловив думку про необхідність проведення переговорів між Росією та Україною "без попередніх умов". Він запропонував Австрію, як місце для їх проведення.

Про це він повідомив в своєму дописі в соцмережі X у четвер, 5 вересня.

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Негаммер відреагував на нещодавню заяву президента Росії Володимира Путіна про готовність вести переговори з Україною на основі угод, досягнутих у Стамбулі в 2022 році. Канцлер підкреслив, що переговори мають проходити "без попередніх умов і на рівні очей".

Він також зазначив, що Австрія, як країна, де розташована штаб-квартира Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), готова стати майданчиком для цих переговорів.

"Австрія буде готова підтримати справедливий і тривалий мир, заснований на міжнародному праві, і служити майданчиком для переговорів у якості резиденції ОБСЄ", — зазначив канцлер.