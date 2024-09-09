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У ЄС заявили про наявність даних щодо постачання Іраном балістичних ракет у РФ

9 вересня 2024 19:55
Галина Шподарева - редактор
У ЄС заявили, що мають дані щодо постачання Росії балістичних ракет
Іранські балістичні ракети Fath 360. Фото: AP
Галина Шподарева - редактор

У Євросоюзі заявили, що отримали достовірну інформацію про те, що Іран відправив балістичні ракети до Росії для використання у війні проти України. За даними ЄС, розвіддані надішли від союзників і зараз ці повідомлення вивчаються. Тегеран відкидає ці звинувачення, тим часом як Москва не заперечує отримання ракет від Ірану. 

Про це повідомило видання France 24 у понеділок, 9 вересня.

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Постачання Іраном балістики Росії

Європейський Союз заявив у понеділок, що його союзники поділилися "достовірними" розвідувальними даними про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети, що відкидається Тегераном, але прямо не заперечується Кремлем.

Минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що Вашингтон вважає, що Іран передав зброю Росії для використання в Україні, посилаючись на анонімні джерела.

"Ми знаємо про достовірну інформацію, надану союзниками про постачання іранських балістичних ракет до Росії. Ми вивчаємо це питання разом з нашими державами-членами, і якщо воно підтвердиться, то ця поставка стане суттєвою матеріальною ескалацією підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України", — заявив речник ЄС Пітер Стано.

Стано додав, що "одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський Союз буде реагувати швидко і в координації з міжнародними партнерами, в тому числі новими і значними обмежувальними заходами проти Ірану".

Реакція Ірану та Росії

Міністерство закордонних справ Ірану відкинуло звинувачення.

"Ми рішуче відкидаємо заяви про роль Ірану в експорті зброї одній зі сторін війни", — заявив під час щотижневої пресконференції речник МЗС Ірану Насер Канані.

У понеділок Кремль не виступив зі спростуванням, коли його запитали конкретно про повідомлення Wall Street Journal про те, що Іран відправив ракети.

"Ми бачили цей звіт, не кожен раз інформація такого роду відповідає дійсності. Іран — наш важливий партнер, ми розвиваємо наші торговельно-економічні відносини, ми розвиваємо нашу співпрацю і діалог у всіх можливих сферах, включаючи найбільш чутливі", — сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Реакція США

Сполучені Штати заявили, що будь-які поставки викличуть "сувору" відповідь і зашкодять зусиллям Тегерана щодо поліпшення відносин із Заходом після обрання президентом реформатора Масуда Пезешкіана.

Повідомлення про постачання ракет до Росії з'явилося в той час, коли Кремль знову активізував свою кампанію бомбардувань ключових об'єктів інфраструктури України напередодні зими.

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