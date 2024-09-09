В ЕС заявили, что имеют данные по поставкам России баллистических ракет

Иранские баллистические ракеты Fath 360. Фото: AP

В Евросоюзе заявили, что получили достоверную информацию о том, что Иран отправил баллистические ракеты в Россию для использования в войне против Украины. По данным ЕС, разведданные поступили от союзников и сейчас эти сообщения изучаются. Тегеран отвергает эти обвинения, в то время как Москва не отрицает получение ракет от Ирана.

Об этом сообщило издание France 24 в понедельник, 9 сентября.

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Европейский Союз заявил в понедельник, что его союзники поделились "достоверными" разведывательными данными о том, что Иран поставил России баллистические ракеты, что отвергается Тегераном, но прямо не отрицается Кремлем.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Вашингтон считает, что Иран передал оружие России для использования в Украине, ссылаясь на анонимные источники.

"Мы знаем о достоверной информации, предоставленной союзниками о поставках иранских баллистических ракет в Россию. Мы изучаем этот вопрос вместе с нашими государствами-членами, и если он подтвердится, то эта поставка станет существенной материальной эскалацией поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины", — заявил представитель ЕС Питер Стано.

Стано добавил, что "единодушная позиция лидеров ЕС всегда была четкой. Европейский Союз будет реагировать быстро и в координации с международными партнерами, в том числе новыми и значительными ограничительными мерами против Ирана".

Реакция Ирана и России

Министерство иностранных дел Ирана отвергло обвинения.

"Мы решительно отвергаем заявления о роли Ирана в экспорте оружия одной из сторон войны", — заявил во время еженедельной пресс-конференции представитель МИД Ирана Насер Канани.

В понедельник Кремль не выступил с опровержением, когда его спросили конкретно о сообщении Wall Street Journal о том, что Иран отправил ракеты.

"Мы видели этот отчет, не каждый раз информация такого рода соответствует действительности. Иран — наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных сферах, включая наиболее чувствительные", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Реакция США

Соединенные Штаты заявили, что любые поставки вызовут "строгий" ответ и повредят усилиям Тегерана по улучшению отношений с Западом после избрания президентом реформатора Масуда Пезешкиана.

Сообщение о поставках ракет в Россию появилось в то время, когда Кремль снова активизировал свою кампанию бомбардировок ключевых объектов инфраструктуры Украины накануне зимы.