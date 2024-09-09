Швеция выделила новый пакет оружия Украине — что получат ВСУ

Переносной ЗРК RBS-70NG. Фото: армия Чехии / Twitter

Правительство Швеции объявило о 17-м пакете военной помощи Украине на сумму в 4,6 млрд шведских крон (443 млн долларов), который должен усилить обороноспособность нашей страны на суше и в море.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Швеции, опубликованном в понедельник, 9 сентября.

Читайте также:

Новый 17-й пакет военной помощи от Швеции

Швеция предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы RBS70, гранатометы, боеприпасы, противотанковые мины для усиления обороноспособности страны.

Новый пакет помощи включает:

зенитно-ракетные системы Robot System 70;

материальные части для JAS Gripen;

шесть боевых катеров 90-х годов;

два спусковых прицепа, которые могут работать с различными типами лодок, в том числе Combat Boat 90;

защитные маски и защитное снаряжение для работы/операций в загрязненной среде;

гранатометы с боеприпасами, безоткатные винтовки с боеприпасами и малокалиберные патроны;

тренировочное оборудование для украинских новобранцев;

передача солдатских шлемов и зимнего снаряжения на следующую зиму.

Также правительство Швеции выделит дополнительные средства на закупку дронов. 700 миллионов шведских крон планируют выделить на фонды и другие многосторонние инициативы в течение 2024 года.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Швеция уже предоставила Украине военную помощь на сумму 48,1 млрд шведских крон.