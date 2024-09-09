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Швеция выделила новый пакет помощи Украине на 443 млн долларов — что в него вошло

9 сентября 2024 17:18
Галина Шподарева - редактор
Швеция выделила новый пакет оружия Украине — что получат ВСУ
Переносной ЗРК RBS-70NG. Фото: армия Чехии / Twitter
Галина Шподарева - редактор

Правительство Швеции объявило о 17-м пакете военной помощи Украине на сумму в 4,6 млрд шведских крон (443 млн долларов), который должен усилить обороноспособность нашей страны на суше и в море.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Швеции, опубликованном в понедельник, 9 сентября.

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Швеция предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы RBS70, гранатометы, боеприпасы, противотанковые мины для усиления обороноспособности страны. 

Новый пакет помощи включает:

  • зенитно-ракетные системы Robot System 70;
  • материальные части для JAS Gripen;
  • шесть боевых катеров 90-х годов;
  • два спусковых прицепа, которые могут работать с различными типами лодок, в том числе Combat Boat 90;
  • защитные маски и защитное снаряжение для работы/операций в загрязненной среде;
  • гранатометы с боеприпасами, безоткатные винтовки с боеприпасами и малокалиберные патроны;
  • тренировочное оборудование для украинских новобранцев;
  • передача солдатских шлемов и зимнего снаряжения на следующую зиму.

Также правительство Швеции выделит дополнительные средства на закупку дронов. 700 миллионов шведских крон планируют выделить на фонды и другие многосторонние инициативы в течение 2024 года.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Швеция уже предоставила Украине военную помощь на сумму 48,1 млрд шведских крон. 

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