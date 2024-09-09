Швеция выделила новый пакет оружия Украине — что получат ВСУ

Швеция выделила новый пакет помощи Украине на 443 млн долларов — что в него вошло
Правительство Швеции объявило о 17-м пакете военной помощи Украине на сумму в 4,6 млрд шведских крон (443 млн долларов), который должен усилить обороноспособность нашей страны на суше и в море.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Швеции, опубликованном в понедельник, 9 сентября.
Новый 17-й пакет военной помощи от Швеции
Швеция предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы RBS70, гранатометы, боеприпасы, противотанковые мины для усиления обороноспособности страны.
Новый пакет помощи включает:
- зенитно-ракетные системы Robot System 70;
- материальные части для JAS Gripen;
- шесть боевых катеров 90-х годов;
- два спусковых прицепа, которые могут работать с различными типами лодок, в том числе Combat Boat 90;
- защитные маски и защитное снаряжение для работы/операций в загрязненной среде;
- гранатометы с боеприпасами, безоткатные винтовки с боеприпасами и малокалиберные патроны;
- тренировочное оборудование для украинских новобранцев;
- передача солдатских шлемов и зимнего снаряжения на следующую зиму.
Также правительство Швеции выделит дополнительные средства на закупку дронов. 700 миллионов шведских крон планируют выделить на фонды и другие многосторонние инициативы в течение 2024 года.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Швеция уже предоставила Украине военную помощь на сумму 48,1 млрд шведских крон.
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