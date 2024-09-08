Військовий експерт Дмитро Снєгірьов повідомив про досягнення Рамштайну для України

Зеленський та Умєров під час "Рамштайну". Фото: Офіс Президента України

Основним досягнення "Рамштайну" є навіть те, що він відбувся. Проведення цієї зустрічі підтверджує, що країни Заходу не втомилися від надання допомоги Україні.

Про це в суботу, 7 вересня, в ефірі Київ24 повідомив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

Читайте також:

Досягнення "Рамштайну"

Двадцять четверта зустріч Контактної групи з питань оборонної підтримки України у форматі "Рамштайн" відбулася на американській авіабазі в Німеччині. Серед її досягнень розширений характер військово-технічної допомоги стратегічних союзників Україні.

"Варто говорити про те, що США заявили про передання нам військово-технічного спорядження на приблизно 250 мільйонів доларів, схожу суму озвучила Британія", — зазначив Снєгірьов.