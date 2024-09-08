Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил о достижении Рамштайна для Украины

Военный эксперт назвал главное достижение Рамштайна
Основным достижением Рамштайна является даже то, что он состоялся. Проведение этой встречи подтверждает, что страны не устали от оказания помощи Украине.
Об этом в субботу, 7 сентября, в эфире Киів24 сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Достижения Рамштайна
Двадцать четвертая встреча Контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины в формате "Рамштайн" состоялась на американской авиабазе в Германии. Среди ее достижений расширенный характер военно-технической помощи стратегических союзников Украине.
"Стоит говорить о том, что США заявили о передаче нам военно-технического снаряжения на примерно 250 миллионов долларов, похожую сумму озвучила Британия", — отметил Снегирев.
Читайте Новини.LIVE!