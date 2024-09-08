Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил о достижении Рамштайна для Украины

Зеленский и Умеров во время Рамштайна. Фото: Офис Президента Украины

Основным достижением Рамштайна является даже то, что он состоялся. Проведение этой встречи подтверждает, что страны не устали от оказания помощи Украине.

Об этом в субботу, 7 сентября, в эфире Киів24 сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Достижения Рамштайна

Двадцать четвертая встреча Контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины в формате "Рамштайн" состоялась на американской авиабазе в Германии. Среди ее достижений расширенный характер военно-технической помощи стратегических союзников Украине.

"Стоит говорить о том, что США заявили о передаче нам военно-технического снаряжения на примерно 250 миллионов долларов, похожую сумму озвучила Британия", — отметил Снегирев.