Швеція виділила новий пакет зброї Україні — що отримають ЗСУ

Переносний ЗРК RBS-70NG. Фото: армія Чехіі / Twitter

Уряд Швеції оголосив про 17-й пакет військової допомоги Україні на суму в 4,6 млрд шведських крон (443 млн доларів), який має посилити обороноздатність нашої країни на суші та в морі.

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства оборони Швеції, опублікованому у понеділок, 9 вересня.

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Швеція надасть Україні зенітно-ракетні комплекси RBS70, гранатомети, боєприпаси, протитанкові міни для посилення обороноспроможності країни.

Новий пакет допомоги включає:

зенітно-ракетні системи Robot System 70;

матеріальні частини для JAS Gripen;

шість бойових катерів 90-х років;

дві спускові причепи, які можуть працювати з різними типами човнів, у тому числі Combat Boat 90;

захисні маски та захисне спорядження для роботи/операцій у забрудненому середовищі;

гранатомети з боєприпасами, безвідкатні гвинтівки з боєприпасами та малокаліберні набої;

тренувальне обладнання для українських новобранців;

передача солдатських шоломів та зимового спорядження на наступну зиму.

Також уряд Швеції виділить додаткові кошти на закупівлю дронів. 700 мільйонів шведських крон планують виділити на фонди та іншим багатосторонні ініціативи протягом 2024 року.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Швеція вже надала Україні військову допомогу на суму 48,1 млрд шведських крон.