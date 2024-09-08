В Офісі Президента пояснили, чому Україні потрібен дозвіл використання західної зброї по російських складах

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: congress.gov.ua

Керівник Офісу Президента відреагував на інформацію про постачання Росії балістичних ракет. Андрій Єрмак заявив, що країна, яка постачає зброю терористам, має бути покарана.

Про це Андрій Єрмак написав в Telegram у неділю, 8 вересня.

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За словами Андрія Єрмака, країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам, має бути покарана.

Керівник Офісу Президента заявив, що у відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю.

"Демократії мають відповідати на терор автократій. Удари по терористичній Росії — це захист. А захист не є ескалацією", — пояснив Єрмак.