В Офісі Президента пояснили, чому Україні потрібен дозвіл використання західної зброї по російських складах

Єрмак запропонував відповідь на постачання Росії балістичних ракет
Керівник Офісу Президента відреагував на інформацію про постачання Росії балістичних ракет. Андрій Єрмак заявив, що країна, яка постачає зброю терористам, має бути покарана.
Про це Андрій Єрмак написав в Telegram у неділю, 8 вересня.
Постачання Росії зброї — реакція Офісу Президента
За словами Андрія Єрмака, країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам, має бути покарана.
Керівник Офісу Президента заявив, що у відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю.
"Демократії мають відповідати на терор автократій. Удари по терористичній Росії — це захист. А захист не є ескалацією", — пояснив Єрмак.
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