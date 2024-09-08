В Ірані підтвердили передачу балістичних ракет Росії

Іранські ракети. Фото: ypa.ir

Іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив передачу Росії балістичних ракет. Однак влада країни намагається заперечувати.

Про це повідомляє Iran International у неділю, 8 вересня.

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Член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив військову допомогу для Росії. Це сталося менш ніж за добу після того, як місія Ірану в ООН спростувала інформацію про передачу балістичних ракет малої дальності до РФ.

"Нам доводиться займатися бартером для задоволення наших потреб, включаючи імпорт сої та пшениці. Частина бартеру включає відправку ракет, а інша частина — відправлення військових безпілотників до Росії", — сказав депутат.

У нього запитали, чи може відправка балістичних ракет до Росії призвести до подальших санкцій проти Ірану.

"Гірше, ніж є, бути не може. Ми даємо ракети Хезболлі, ХАМАС, Хашд аш-Шаабі, то чому б не Росії?", — відповів він.

За його словами, Тегеран отримує долари за продаж зброї і обходить санкції через партнерство з Росією. Іран імпортує з РФ сою, кукурудзу та інші товари. Ахмад Бахшаєш Ардестані порівняв співпрацю між країнами з допомогою країн НАТО Україні.

Водночас у Міноборони Ірану заперечують постачання ракет для російських окупантів.