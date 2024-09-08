В Иране подтвердили передачу баллистических ракет России

Иранские ракеты. Фото: ypa.ir

Иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил передачу России баллистических ракет. Однако власти страны пытаются возражать.

Об этом сообщает Iran International в воскресенье, 8 сентября.

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Передача Ираном ракет для России

Член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил военную помощь для России. Это произошло менее чем через сутки после того, как миссия Ирана в ООН опровергла информацию о передаче баллистических ракет малой дальности в РФ.

"Нам приходится заниматься бартером для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера включает отправку ракет, а другая часть — отправку военных беспилотников в Россию", — сказал депутат.

У него спросили, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана.

"Хуже, чем есть, быть не может. Мы даем ракеты Хезболле, ХАМАС, Хашд аш-Шааби, то почему бы не России?", — ответил он.

По его словам, Тегеран получает доллары за продажу оружия и обходит санкции через партнерство с Россией. Иран импортирует из РФ сою, кукурузу и другие товары. Ахмад Бахшаеш Ардестани сравнил сотрудничество между странами с помощью стран НАТО Украине.

В то же время в Минобороны Ирана отрицают поставки ракет для российских оккупантов.