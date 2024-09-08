Вибухи в Бєлгороді 8 вересня — росіяни заявили про обстріл

Пожежа у Бєлгородській області внаслідок вибухів 8 вересня. Фото: t.me/vvgladkov

У Бєлгороді протягом дня, 8 вересня, лунають потужні вибухи. Росіяни скаржаться на обстріли.

Про це повідомляють росЗМІ та губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

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Дим після вибухів у Бєлгородській області. Фото: t.me/vvgladkov

Згодом Гладков заявив, що в результаті "атаки дрона" на території підприємства загорівся ангар. За його словами, село Нікольське нібито було обстріляне.

"Унаслідок атаки дрона на території виробничого підприємства загорівся ангар, унаслідок чого сталося обвалення покрівлі по всій площі. Пожежні розрахунки приступили до гасіння", — пише він.