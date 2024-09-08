Взрывы в Белгороде 8 сентября — россияне заявили об обстреле

Пожар в Белгородской области в результате взрывов 8 сентября. Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде в течение дня, 8 сентября, раздаются мощные взрывы. Россияне жалуются на обстрелы.

Об этом сообщают росСМИ и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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Впоследствии Гладков заявил, что в результате "атаки дрона" на территории предприятия загорелся ангар. По его словам, село Никольское якобы было обстреляно.

"В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, в результате чего произошло обрушение кровли по всей площади. Пожарные расчеты приступили к тушению", — пишет он.