Планируются ли отключение света 8 сентября — данные Минэнерго

Энергетик производит ремонтные работы. Фото: ДТЭК

В Министерстве энергетики рассказали об обстрелах энергообъектов Украины в течение суток и ситуации, сложившейся в энергосистеме в результате вражеских ударов. По предварительным данным, 8 сентября применение ограничений на электроэнергию не планируется.

Об этом сообщили в Минэнерго в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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Состояние энергосетей 8 сентября. Коллаж: Минэнерго

Ситуация в энергосистеме 8 сентября

По данным Минэнерго, энергетики возобновили питание для более чем 19 тысяч потребителей в сутки. Сегодня ограничения не предусматриваются.

"Призываем украинцев и дальше экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы — с 17:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов

За прошедшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.



В Харьковской и Сумской областях из-за боевых действий обесточены подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме

В Донецкой области в результате артобстрела территории энергетического объекта повреждено здание. Пострадавших нет.

В Киевской области во время работ на энергетическом объекте обнаружен опасный предмет: он был обезврежен.

В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции выключалось оборудование, обесточены бытовые и промышленные потребители. Питание частично восстановлено.

Состояние сетей

Черниговская область: по технологическим причинам отключалась воздушная линия. Она уже включена в работу.

Кировоградская область: по технологическим причинам на подстанции выключалось оборудование, при этом отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.

Обесточивание потребителей

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 19 821 потребителя, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

В общей сложности из-за боевых действий и технарушений на утро остается без электроснабжения 531 населенный пункт.