Чи плануються відключення світла 8 вересня — дані Міненерго

Енергетик проводить ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

У Міністерстві енергетики розповіли про обстріли енергооб'єктів України протягом доби та ситуацію, що склалася в енергосистемі внаслідок ворожих ударів. За попередніми даними, 8 вересня застосування обмежень електроенергії не планується.

Про це повідомили в Міненерго у Telegram у неділю, 8 вересня.

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Ситуація в енергосистему 8 вересня

За даними Міненерго, енергетики відновили живлення для понад 19 тисяч споживачів за добу. Сьогодні обмеження не передбачаються.

"Закликаємо українців і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 22:00", — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів

За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.



У Харківській та Сумській областях через бойові дії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою

У Донецькій області внаслідок артобстрілу території енергетичного об'єкта пошкоджено будівлю. Постраждалих немає.

У Київській області під час робіт на енергетичному об'єкті виявлено небезпечний предмет: його було знешкоджено.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено.

Стан мереж

Чернігівська область: з технологічних причин відключалась повітряна лінія. Її включено в роботу.

Кіровоградська область: внаслідок технологічних причин на підстанції вимикалось обладнання, при цьому відключалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Знеструмлення споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 19 821 споживача, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишається без електропостачання 531 населений пункт.