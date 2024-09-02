Обстріл Бєлгорода вночі 2 вересня - наслідки

У Бєлгороді лунали вибухи, зафіксовано пожежі
2 вересня 2024 08:32
Наслідки атаки. Фото: росЗМІ
У російському місті Бєлгород вранці у понеділок, 2 вересня, сталися вибухи. Після них у місті та районі зафіксовано прильоти й пожежі.
Про це пишуть російські ЗМІ.
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Вибухи в Бєлгороді 2 вересня
За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, над Бєлгородом та районом працювала ППО. Зафіксовано прямі влучання в один соціальний і один комерційний об'єкти, а у двох приватних домоволодіннях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Також сталося загоряння автомобіля.
А в селищі Дубове загорілися два будинки і чотири автомобілі, у селищі Майський вибито вікна і посічено паркан одного будинку, також пошкоджено два автомобілі. Є поранені серед місцевих жителів.
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