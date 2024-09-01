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Проросійські хакери могли атакувати німецьку авіадиспетчерську службу

1 вересня 2024 23:16
Валерія Барановська - редактор
Німецьке управління повітряного руху стало об'єктом хакерської атаки
Хакер перед комп'ютером. Ілюстративне фото: Mr.Robot
Валерія Барановська - редактор

Німецьке управління повітряного руху стало об'єктом хакерської атаки, ймовірно з боку проросійської хакерської групи APT28, відомої як Fancy Bear. Атака не вплинула на авіасполучення.

Про це повідомило Spiegel у неділю, 1 вересня.

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Об'єктом хакерської атаки стала німецька авіадиспетчерська служба

Німецьке управління повітряним рухом (DFS), яке відповідає за контроль повітряного руху в країні, стало об'єктом хакерської атаки, ймовірно з боку проросійської хакерської групи APT28, також відомої як Fancy Bear. Протягом кількох років вони атакують комерційні компанії, такі як оборонні, енергетичні та логістичні компанії.

"Наш офісний зв’язок зламали, і зараз ми вживаємо захисних заходів",— сказав у речник DFS.

У DFS зазначили, що авіасполучення не постраждало від хакерської атаки і триває в штатному режимі. Наслідки інциденту намагаються звести до мінімуму.

Повідомляється, що напад стався минулого тижня, і наразі невідомо, чи отримали зловмисники доступ до даних. Інформація про інцидент була передана органам безпеки.

Західні уряди розглядають хакерську групу, як "довгу руку" російських спецслужб.

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