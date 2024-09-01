Немецкое управление воздушного движения стало объектом хакерской атаки

Хакер перед компьютером. Иллюстративное фото: Mr.Robot

Немецкое управление воздушного движения явилось объектом хакерской атаки, вероятно, со стороны пророссийской хакерской группы APT28, известной как Fancy Bear. Атака не повлияла на авиасообщение.

Об этом сообщило Spiegel в воскресенье, 1 сентября.

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Немецкое управление воздушным движением (DFS), отвечающее за контроль воздушного движения в стране, явилось объектом хакерской атаки, вероятно, со стороны пророссийской хакерской группы APT28, также известной как Fancy Bear. В течение нескольких лет они атакуют коммерческие компании, такие как оборонные, энергетические и логистические компании.

"Наша офисная связь взломана, и сейчас мы принимаем защитные меры", — сказал в пресс-службе DFS.

В DFS отметили, что авиасообщение не пострадало от хакерской атаки и продолжается в штатном режиме. Последствия инцидента пытаются свести к минимуму.

Сообщается, что нападение произошло на прошлой неделе, и пока неизвестно, получили ли злоумышленники доступ к данным. Информация об инциденте была передана органам безопасности.

Западные правительства рассматривают хакерскую группу как "длинную руку" российских спецслужб.