Немецкое управление воздушного движения стало объектом хакерской атаки

Пророссийские хакеры могли атаковать немецкую авиадиспетчерскую службу
Немецкое управление воздушного движения явилось объектом хакерской атаки, вероятно, со стороны пророссийской хакерской группы APT28, известной как Fancy Bear. Атака не повлияла на авиасообщение.
Об этом сообщило Spiegel в воскресенье, 1 сентября.
Объектом хакерской атаки стала немецкая авиадиспетчерская служба
Немецкое управление воздушным движением (DFS), отвечающее за контроль воздушного движения в стране, явилось объектом хакерской атаки, вероятно, со стороны пророссийской хакерской группы APT28, также известной как Fancy Bear. В течение нескольких лет они атакуют коммерческие компании, такие как оборонные, энергетические и логистические компании.
"Наша офисная связь взломана, и сейчас мы принимаем защитные меры", — сказал в пресс-службе DFS.
В DFS отметили, что авиасообщение не пострадало от хакерской атаки и продолжается в штатном режиме. Последствия инцидента пытаются свести к минимуму.
Сообщается, что нападение произошло на прошлой неделе, и пока неизвестно, получили ли злоумышленники доступ к данным. Информация об инциденте была передана органам безопасности.
Западные правительства рассматривают хакерскую группу как "длинную руку" российских спецслужб.
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