ГУР снова атаковало российские телеканалы

Российская пропагандистка Ольга Скабеева. Фото: росСМИ

Украинские киберхакеры совершили очередную атаку на российское телевидение. Жители страны-агрессорки были снова вынуждены просматривать "видеопривет" от ГУР.

Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на источники в украинской разведке.

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Видео от ГУР было снова продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов "Первоуральское ТВ", "Евразия 360", "Евразия", "Первый канал" и других.

Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиа-холдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.

Накануне после первой атаки украинских хакеров ведущие пораженных телеканалов заявили о "несанкционированном доступе к эфиру" и "информационной провокации", заверив, что подобное больше не повторится.

Однако почти сразу в эфире упомянутых телеканалов снова появился "видеопривет" от Главного управления разведки Минобороны Украины.

Российские специалисты по кибербезопасности еще раз пытались исправить ситуацию, однако в результате их действий снова была прекращена трансляция сразу нескольких российских телеканалов, в частности "Евразия 360", "Евразия Первый канал", "Первоуральское ТВ", "Луганск 24", "Первый республиканский" "СпБ", "Оплот", ТВ-3 и "Первый русский".

Таким образом , ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки.