ГУР снова атаковало российские телеканалы — подробности
Украинские киберхакеры совершили очередную атаку на российское телевидение. Жители страны-агрессорки были снова вынуждены просматривать "видеопривет" от ГУР.
Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на источники в украинской разведке.
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Видео от ГУР было снова продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов "Первоуральское ТВ", "Евразия 360", "Евразия", "Первый канал" и других.
Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиа-холдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.
Накануне после первой атаки украинских хакеров ведущие пораженных телеканалов заявили о "несанкционированном доступе к эфиру" и "информационной провокации", заверив, что подобное больше не повторится.
Однако почти сразу в эфире упомянутых телеканалов снова появился "видеопривет" от Главного управления разведки Минобороны Украины.
Российские специалисты по кибербезопасности еще раз пытались исправить ситуацию, однако в результате их действий снова была прекращена трансляция сразу нескольких российских телеканалов, в частности "Евразия 360", "Евразия Первый канал", "Первоуральское ТВ", "Луганск 24", "Первый республиканский" "СпБ", "Оплот", ТВ-3 и "Первый русский".
Таким образом , ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки.
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