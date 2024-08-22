В России взломали серверы российских телеканалов и показали видео о войне в Украине

Возобновить работу смогли два вещателя — ГУР провело масштабную атаку на российские телеканалы
В России украинские хакеры взломали серверы российских телеканалов, что привело к потере контроля вещателей над своими эфирами и позволило показать зрителям видео о преступлениях российской армии против Украины. Пока только два вещателя смогли возобновить работу.
Об этом 22 августа сообщает LIGA.net со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки.
ГУР атаковало российское телевидение
Видео от Главного управления разведки попало в эфиры российских телеканалов благодаря действиям специалистов. На видеороликах — правдивая информация о войне в Украине и преступлениях российских властей.
Источник ГУР рассказал, что видео трижды продемонстрировали в прайм-тайм телеканалов "Первоуральск ТВ", "Евразия 360", "Первый канал Евразия" и других.
Некоторые из этих телеканалов принадлежат российскому олигарху Андрею Комарову, имеющему медиахолдинг.
Известно, что россияне пытались отразить хакерскую атаку, но ситуация для них только ухудшилась — прекратилась трансляция еще девяти телеканалов: "Евразия 360", "Первый канал Евразия", "Первоуральск ТВ", "Луганск 24", "Первый республиканский", СПБ, "Оплот", ТВ-3 и "Первый российский".
Некоторые вещатели не смогли возобновить работу, поэтому объявили о временном прекращении работы, а в соцсетях россияне делились видео с моментом излома телевидения.
По состоянию на утро 22 августа только телеканалам "Евразия 360" и ТВ-3 удалось частично возобновить свою работу, другие же вещатели пока заблокированы.
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