Курская область — Кремль начал инфокампанию, чтобы приуменьшить потери

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Кремль начал хитроумную информационную кампанию, направленную на то, чтобы оправдать ожидания своей внутренней аудитории, почему же Россия предпочитает сохранение инициативы на востоке Украины, а не немедленное выведение украинских войск из Курской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Информационная кампания Кремля в отношении Курщины

По данным аналитиков, источники в российском правительстве, близкие к администрации Путина, сообщили, что Кремль активно пытается заставить российское общество принять ограниченное украинское присутствие в Курской области как "новую норму" и приуменьшить значение пребывания украинских военных в регионе.

Также источники отметили, что Кремль будет использовать пропаганду, чтобы побудить россиян ждать, пока российские войска вернут себе эти территории после неизбежного поражения ВСУ на востоке Украины.

В то же время Кремль стремится переориентировать обеспокоенность россиян, озаботив их гуманитарной помощью для жителей Курской области. Кроме того, россиян заверили, что не будут отменять предстоящие выборы губернатора Курской области, запланированные на сентябрь, чтобы минимизировать панику в регионе.

Однако российская Центральная избирательная комиссия все же решила отложить местные выборы в пострадавших от боевых действий семи районах Курской области из-за рисков для безопасности.

В ISW также обратили внимание, как российские государственные СМИ освещают события на Курщине. Они все чаще изображают регион и его жителей как поддерживающих военные усилия РФ в Украине, несмотря на некоторые незначительные нарушения в повседневной жизни жителей в военное время.

"Кремль также может пытаться использовать государственные СМИ как оружие для освещения своего многомесячного наступления на востоке Украины. Российские государственные телеканалы, в частности, освещают операцию Украины в Курской области как ограниченную, активно противопоставляя ее российскому продвижению в направлении Покровска, которое российские СМИ изображают как большую победу ", — говорится в отчете ISW.