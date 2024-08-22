Курська область — Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити втрати

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Кремль розпочав хитромудру інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб виправдати очікування своєї внутрішньої аудиторії, чому ж Росія надає перевагу збереженню ініціативи на сході України, а не негайному виведенню українських військ з Курської області.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Інформаційна кампанія Кремля щодо Курщини

За даними аналітиків, джерела в російському уряді, близькі до адміністрації Путіна повідомили, що Кремль активно намагається змусити російське суспільство прийняти обмежену українську присутність у Курській області як "нову норму" та применшити значення перебування українських військових в регіоні.

Також джерела зазначили, що Кремль використовуватиме пропаганду, щоб спонукати росіян чекати, поки російські війська повернуть собі ці території після "неминучої" поразки ЗСУ на сході України.

Водночас Кремль прагне переорієнтувати стурбованість росіян, заклопотавши їх гуманітарною допомогою для жителів Курської області. Крім того, росіян запевнили, що не будуть скасовувати майбутні вибори губернатора Курської області, заплановані на вересень, щоб мінімізувати паніку в регіоні.

Проте російська Центральна виборча комісія все ж вирішила відкласти місцеві вибори в семи районах Курської області, які постраждали від бойових дій, через ризики для безпеки.

В ISW також звернули увагу на те, як російські державні ЗМІ висвітлюють події на Курщині. Вони дедалі частіше зображують регіон та його жителів як таких, що підтримують військові зусилля РФ в Україні, попри деякі незначні порушення у повсякденному житті мешканців у воєнний час.

"Кремль також може намагатися використовувати державні ЗМІ як зброю для висвітлення свого багатомісячного наступу на сході України. Російські державні телеканали, зокрема, висвітлюють операцію України в Курській області як обмежену, активно протиставляючи її російському просуванню в напрямку Покровська, яке російські ЗМІ зображують як велику перемогу", — йдеться у звіті ISW.