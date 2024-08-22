В Росії зламали сервери російських телеканалів та показали відео про війну в Україні

Люди дивляться російський телеканал. Фото ілюстративне: Shutterstock

В Росії українські хакери зламали сервери російських телеканалів, що призвело до втрати контролю мовників над своїми ж ефірами і дозволило показати глядачам відео про злочини російської армії проти України. Наразі лише два мовники змогли відновити роботу.

Про це 22 серпня повідомляє LIGA.net з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки.

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Відео від Головного управління розвідки потрапило в ефіри російських телеканалів завдяки діям фахівців. На відеороликах — правдива інформація про війну в Україні та злочини російської влади.

Джерело ГУР розповіло виданню, що відео тричі продемонстрували у прайм-тайм телеканалів "Первоуральск ТВ", "Евразия 360", "Первый канал Евразия" та інших.

Декотрі з цих телеканалів належать російському олігарху Андрію Комарову, який має медіахолдинг.

Відомо, що росіяни намагалися відбити хакерську атаку, але ситуація для них лише погіршилась — припинилась трансляція ще дев'ятьох телеканалів: "Евразия 360", "Первый канал Евразия", "Первоуральск ТВ", "Луганск 24", "Первый республиканский", СпБ, "Оплот", ТВ-3 та "Первый российский".

Декотрі мовники не змогли відновити роботу, тож оголосили про тимчасове припинення роботи, а в соцмережах росіяни ділилися відео з моментом зламу телебачення.

Повідомлення в соцмережах про збій телебачення в Росії. Фото: скриншот

Росіяни обговорюють збій в роботі телебачення. Фото: скриншот

Станом на ранок 22 серпня лише телеканалам "Евразия 360" та ТВ-3 вдалося частково відновити свою роботу, інші ж мовники наразі досі заблоковані.