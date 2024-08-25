Вибухи у Бєлгороді — влада заявила про загиблих та поранених

Потужні вибухи у Бєлгороді — влада повідомила про загиблих
У ніч на неділю, 25 серпня, у Бєлгородській області Росії лунали вибухи. Йдеться про населений пункт Ракитне.
Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков у Telegram.
Що відомо про обстріл
За інформацією місцевої влади, внаслідок обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще 12 отримали поранення.
Гладков стверджує, що було пошкоджено газопровід і лінію електропередач. Кілька селищ залишилися без газопостачання.
"Пошкоджено газопровід. Тимчасово без газу залишаються селище Рокитне, села Бориспілля та Новоленінське. Також є локальні пошкодження лінії електропередачі", — зазначив він.
Також повідомляється про пошкодження 10 приватних будинків.
Крім того, було пошкоджено чотири легкові автомобілі.
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