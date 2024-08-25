Взрывы в Белгороде — власти заявили о погибших и раненых

Взрыв в Белгороде. Иллюстративное фото: Telegram-каналы

В ночь на воскресенье, 25 августа, в Белгородской области России раздавались взрывы. Речь идет о населенном пункте Ракитное.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.

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По информации местных властей, в результате обстрела погибли пять человек, еще 12 получили ранения.

Ракитное находит неподалеку от границы с Украиной

Гладков утверждает, что был поврежден газопровод и линия электропередач. Несколько поселков остались без газоснабжения.

"Поврежден газопровод. Временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения линии электропередачи", — отметил он.

Воронка от снаряда. Фото: Telegram-каналы

Также сообщается о повреждении 10 частных домов.

Кроме того, были повреждены четыре легковых автомобиля.