Взрывы в Белгороде — власти заявили о погибших и раненых

Мощные взрывы в Белгороде — власти сообщили о погибших
В ночь на воскресенье, 25 августа, в Белгородской области России раздавались взрывы. Речь идет о населенном пункте Ракитное.
Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.
Что известно об обстреле
По информации местных властей, в результате обстрела погибли пять человек, еще 12 получили ранения.
Гладков утверждает, что был поврежден газопровод и линия электропередач. Несколько поселков остались без газоснабжения.
"Поврежден газопровод. Временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения линии электропередачи", — отметил он.
Также сообщается о повреждении 10 частных домов.
Кроме того, были повреждены четыре легковых автомобиля.
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