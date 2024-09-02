Обстрел Белгорода ночью 2 сентября - последствия

В Белгороде раздавались взрывы, зафиксировано пожары
2 сентября 2024 08:32
Последствия атаки. Фото: росСМИ
В российском городе Белгороде утром в понедельник, 2 сентября, произошли взрывы. После них в городе и районе зафиксированы прилеты и пожары.
Об этом пишут российские СМИ.
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Взрывы в Белгороде 2 сентября
По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и районом работала ПВО. Зафиксированы прямые попадания в один социальный и коммерческий объекты, а в двух частных домовладениях выбиты окна, иссечены фасады и покровли. Также произошло возгорание автомобиля.
А в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля, в поселке Майский выбиты окна и иссечен забор одного дома, также повреждены два автомобиля. Есть раненые среди местных жителей.
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