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МЗС України викликало іранського дипломата через ймовірне постачання ракет для Росії

10 вересня 2024 08:48
Катерина Османська - Редактор
Іран передав ракети Росії — МЗС України викликало іранського дипломата
Іранські ракети. Ілюстративне фото: wikipedia.org
Катерина Османська - Редактор

Міністерство закордонних справ 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара, щоб "у жорсткій формі" попередити про наслідки поставок зброї до Росії. Йдеться про ймовірне постачання балістичних ракет.

Про це повідомляє пресслужба МЗС

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У відомстві розповіли, що висловили Амузегару глибоке занепокоєння української сторони через нещодавні повідомлення щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Росії.

"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", — йдеться у повідомленні.

постачання балістичних ракет Ірану до Росії
Скриншот допису МЗС

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Іран домовився з Росією на постачання ракет малої дальності Fateh-360. Є інформація, що Іран уже надав РФ 200 таких ракет. 

Іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив передачу Росії балістичних ракет. Однак влада країни намагається це заперечувати.

Водночас у ЄС заявили, що його союзники поділилися "достовірними" розвідувальними даними про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети, що відкидається Тегераном, але прямо не заперечується Кремлем. 

"Ми вивчаємо це питання разом з нашими державами-членами, і якщо воно підтвердиться, то ця поставка стане суттєвою матеріальною ескалацією підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України", — заявив речник ЄС Пітер Стано.

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