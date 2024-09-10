Иран передал ракеты России — МИД Украины вызвал иранского дипломата

Иранские ракеты. Иллюстративное фото: wikipedia.org

Министерство иностранных дел 9 сентября вызвало временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахриара Амузегара, чтобы "в жесткой форме" предупредить о последствиях поставок оружия в Россию. Речь идет о вероятной поставке баллистических ракет.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Заявление МИД

В ведомстве рассказали, что выразили Амузегару глубокую обеспокоенность украинской стороны из-за недавних сообщений о возможной поставке Ираном баллистических ракет России.

"Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения МИД

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что Иран договорился с Россией на поставку ракет малой дальности Fateh-360. Есть информация, что Иран уже предоставил РФ 200 таких ракет.

Иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил передачу России баллистических ракет. Однако власти страны пытаются это отрицать.

В то же время в ЕС заявили, что его союзники поделились "достоверными" разведывательными данными о том, что Иран поставил России отбрасываемые Тегераном баллистические ракеты, но прямо не отрицается Кремлем.

"Мы изучаем этот вопрос вместе с нашими государствами-членами, и если он подтвердится, то эта поставка станет существенной материальной эскалацией поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины", — заявил спикер ЕС Питер Стано.