Иран передал баллистические ракеты России — реакция Белого дома

Передача баллистических ракет Ирана в Россию — как отреагировали в Белом доме
Вашингтон пока не подтвердил официально передачу баллистических ракет Ираном в Россию. Однако в Белом доме подчеркнули, что такие ракеты представляют серьезную угрозу для Украины.
Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Рады нацбезопасности США Джон Кирби во время своего брифинга.
Реакция Белого дома на вероятную передачу иранских ракет России
Кирби заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что передача баллистических ракет в Иран России действительно состоялась.
В то же время он подчеркнул, что любые подобные поставки таких технологий серьезно повлияют на безопасность Украины и представляют собой серьезную угрозу.
"Это не только окажет губительное влияние на способность украинцев продолжать обороняться, но и также предвещает губительные последствия для Ближнего Востока", — сказал Кирби.
По его словам, Иран совершенствует свою программу баллистических ракет и хотел бы выиграть от какого-либо партнерства с Россией улучшение их возможностей в регионе. И это очень опасно, учитывая их дестабилизирующую деятельность.
Что предшествовало
Напомним, недавно стало известно, что Иран договорился с Россией на поставку ракет малой дальности Fateh-360. Есть информация, что Иран уже предоставил РФ 200 таких ракет.
Незадолго иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил передачу России баллистических ракет. Однако власти страны пытаются это отрицать.
В то же время в ЕС заявили, что его союзники поделились "достоверными" разведывательными данными о том, что Иран поставил России отвергаемые Тегераном баллистические ракеты, но прямо не отрицается Кремлем.
"Мы изучаем этот вопрос вместе с нашими государствами-членами, и если он подтвердится, то эта поставка станет существенной материальной эскалацией поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины", — заявил спикер ЕС Питер Стано.
После этого МИД 9 сентября вызвал временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахрияра Амузегара, чтобы "в жесткой форме" предупредить о последствиях поставок оружия в Россию.
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