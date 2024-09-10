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Передача баллистических ракет Ирана в Россию — как отреагировали в Белом доме

10 сентября 2024 11:35
Катерина Османская - Редактор
Иран передал баллистические ракеты России — реакция Белого дома
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Катерина Османская - Редактор

Вашингтон пока не подтвердил официально передачу баллистических ракет Ираном в Россию. Однако в Белом доме подчеркнули, что такие ракеты представляют серьезную угрозу для Украины. 

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Рады нацбезопасности США Джон Кирби во время своего брифинга.

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Кирби заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что передача баллистических ракет в Иран России действительно состоялась.

В то же время он подчеркнул, что любые подобные поставки таких технологий серьезно повлияют на безопасность Украины и представляют собой серьезную угрозу.

"Это не только окажет губительное влияние на способность украинцев продолжать обороняться, но и также предвещает губительные последствия для Ближнего Востока", — сказал Кирби.

По его словам, Иран совершенствует свою программу баллистических ракет и хотел бы выиграть от какого-либо партнерства с Россией улучшение их возможностей в регионе. И это очень опасно, учитывая их дестабилизирующую деятельность.

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что Иран договорился с Россией на поставку ракет малой дальности Fateh-360. Есть информация, что Иран уже предоставил РФ 200 таких ракет.

Незадолго иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил передачу России баллистических ракет. Однако власти страны пытаются это отрицать.

В то же время в ЕС заявили, что его союзники поделились "достоверными" разведывательными данными о том, что Иран поставил России отвергаемые Тегераном баллистические ракеты, но прямо не отрицается Кремлем.

"Мы изучаем этот вопрос вместе с нашими государствами-членами, и если он подтвердится, то эта поставка станет существенной материальной эскалацией поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины", — заявил спикер ЕС Питер Стано.

После этого МИД 9 сентября вызвал временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахрияра Амузегара, чтобы "в жесткой форме" предупредить о последствиях поставок оружия в Россию.

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