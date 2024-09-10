Блинкен встретится с премьером Британии для обсуждения помощи Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: Roberto Schmidt/Pool via REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен встретится в Лондоне с премьер-министром Британии Киром Стармером и другими официальными лицами. В частности, они обсудят помощь Украине в войне против российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США во вторник, 10 сентября.

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Визит Блинкена в Лондон

В Госдепартаменте рассказали, что на встречах со Стармером и министром иностранных дел Дэвидом Лемми Блинкен обсудит также Индо-Тихоокеанский регион и оборонный пакт AUKUS между США, Австралией и Британией.

Поездка госсекретаря США проходит на фоне сообщений о том, что Иран поставлял России баллистические ракеты. В Евросоюзе эту информацию назвали правдивой.

Визит Блинкена в Лондон состоялся через неделю после того, как Великобритания приостановила действие части лицензий на экспорт оружия в Израиль из-за оборудования, которое потенциально могло быть использовано в конфликте в Газе.

В британском правительстве сообщили, что Блинкен находится в Лондоне и начнет переговоры с Лемми по поводу стратегического диалога между Британией и США. Целью является укрепление связей, обеспечивающих рост и безопасность.

В заявлении также отмечено, что будут обсуждаться основные аспекты отношений между Британией и США, в частности, вопросы обороны и безопасности, Европы, Украины, Ближнего Востока, Индо-Тихоокеанского региона и другие глобальные приоритеты.