Германия удалила почти 250 тысяч украинцев из реестра временной защиты в течение месяца

Украинские беженцы. Фото: Reuters

Количество украинцев со статусом временной защиты в Германии заметно снизилось. В течение месяца из реестра удалили около 240 тысяч беженцев.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом во вторник, 10 сентября.

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Удаление украинцев из реестров временной защиты Германии

С июля 2024 года Германия исключила из реестра тех, чей статус временной защиты закончился. Это касается тех лиц, которые получили другой тип правового статуса или решили уехать из страны. Как отмечают в Евростате, это привело к значительному сокращению количества пользовавшихся временной защитой людей. По сравнению с июнем 2024 года количество человек под этим статусом уменьшилось на 236 925 человек, что составляет 17,6%. Ранее сообщалось, что в Германии находятся более миллиона украинских беженцев.

В отчете также указано, что на 31 июля 2024 года под временной защитой предшествует более 4,1 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российской агрессии.